Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Huzur sokaktan Süleymaniye altgeçidine giriş yapan Hüseyin A. yönetimindeki 16 F 5887 plakalı otomobil karşı istikametinden seyir halinde Şirin B. yönetimindeki 16 BFV 603 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken kaza nedeniyle altgeçit trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu tekrar trafiğe açarken, ehliyetsiz araç kullanan Hüseyin A. ile araç sahibine 16 bin TL para cezası kesildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.