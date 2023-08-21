Bursa’da belediye otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeridinde ilerleyen belediye otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada belediye otobüsü şoförü Kenan Uğurlu ve otomobilin içerisinde bulunan Sevim Akman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.