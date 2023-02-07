İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği, Kafkasspor ile Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ortak organizasyonuyla düzenlenen yardım kampanyasında 1 günde 2 TIR’lık giyim ve gıda yardımı toplandı. Yardımlar bugün deprem bölgesine ulaştırılacak.

Yaşanan deprem felaketinin ardından İnegöl genelinde başlatılan seferberliğe Kafkas camiası da büyük destek verdi. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru sonrası binlerce kişi yardım yapmak için sıraya girdi. Kafkas camiası gençlerinin büyük fedakarlıkla çalıştığı organizasyonda kısa sürede milyonlarca TL’lik kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, erkek, kadın, çocuk eşyaları ile kuru gıda yardımları toplandı.

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mennan Portakal, Kafkasspor Başkanı Celal Ter ile Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Şentürk’ün koordinatörlüğünde gerçekleşen yardım organizasyonuna yediden yetmişe herkes katılım gösterdi.

İlk günün sonunda toplanan eşya miktarı ise 2 TIR’a yaklaştı. Yardımların bugün deprem bölgesine gönderileceği açıklandı. Lojistik desteğinin İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz tarafından verileceği belirtildi.