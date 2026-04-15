Ülkemizde okullarda yaşanan acı olaylar sonucu hayatını kaybeden kıymetli öğrenci ve öğretmenlerimizin ardından, dernek tarafından düzenlenmesi planlanan etkinlik ileri bir tarihe ertelendi.

19 Nisan 2026 Pazar günü, Dernek Lokali’nde Hilmiye Köyü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 4. “Birlik ve Beraberlik Gecesi”, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda iptal edilerek ileri bir tarihe bırakıldı.

Kafkas Derneği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaşanan acının tüm toplumu derinden etkilediği vurgulanırken, böyle bir dönemde eğlence ve kutlama içerikli bir organizasyonun uygun olmayacağı ifade edildi. Bu hassasiyet, toplumda takdirle karşılandı.

Dernek yönetimi ayrıca, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti.