TFF 3. Lig temsilcimiz İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında Malatya Arguvan Spor Kulübünü ağırlıyor.
Hakemler: Birkan Altındaş, Ulaş Çelik, Gökhan Salduz
Stad: İnegöl İlçe
İnegöl Kafkas Spor Kulübü: Ömer Can, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş(DK 46 Ekrem Kayıbal), Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Orkan Çınar, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Semih Akyıldız, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Malatya Arguvan Spor Kulübü: Davut Paşa, Semih İntepe, Denis Meriç, Musa Buğrahan Kavaklı, Ayhan Gençtürk, Ferhat Canlı, Musa Yüksel, Miraç Ölmez, Enes Filiz, Mertcan Aşçı, Özkan Tan
Sarı Kartlar: Furkan Taştemir(Kafkas) Ferhat Canlı(Malatya)
Kırmızı kart:
Goller: Yıldıray Koçal(Kafkas)Deniz Meriç(Malatya)
Maçtan dakikalar
24'ncü dakikada gelişen Malatya atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Deniz'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.0-1
46'ncı dakikada gelişen Kafkas atağında ceza sahasında topla buluşan Yıldıray'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
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