Bursa, son günlerde yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Şehir genelinde birçok ev ve iş yeri, selden dolayı kullanılamaz hale geldi. Mudanya ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi ise bu doğal afetin etkisi altında kalarak sular altında kaldı, mahalle sakinleri ise yetkililerden acil yardım talep ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Mudanya ilçesinde bulunan birçok mahalle ve ilçe merkezi, yoğun yağışlar sebebiyle adeta göle döndü. Bu durum üzerine BUSKİ ekipleri, hayatı normale döndürebilmek adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Mesudiye Mahallesi, özellikle son iki gündür sular altında kalmış durumda.

Mahallede bulunan birçok ev ve iş yeri sular altında kaybolurken, vatandaşlar yaşadıkları bu felaketin çözümü için yetkililerden yardım bekliyor. Selden etkilenen Mesudiye Mahallesi sakinleri, zor durumlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını ve kendilerine destek sağlanmasını talep ediyor.