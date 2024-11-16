Hakemler: Alirıza Altunbakır, Abdullah Semerci, Mehmet Zekat Yılmaz
Kafkasspor: Emirhan Emir, Eren Daniş(Dk 77 Onur Toroman) Batuhan Doğrukıran, Emir Özsoy, Umut Doğdu(Dk 66 Kerem Demir) , Doğukan Ateş, Hasan Bekil(Dk 85 Alperen Şirin) , Yusuf Kaplan, Furkan Bacaklı(Dk 77 Deniz Dirk Knibbe) Yusuf Turhan, Yağız Haydar Doğan(Dk 66 İskender Can)
Smart Holding A.Ş. Çayeli spor: Erdi Yokuşlu, Ahmet Batuhan Akyüz, Talha Özcan, Hakan Kuş, Musa Eren Karakaş(Dk 74 Mert Altınöz) Mehmet Berkant Yaylan, Nevres Demir(Dk 60 Bedirhan Kolkoparan) Mehmet Aytemiz(Dk 87 Muharrem Bostancı) Eray Demirhan(Dk 46 Ertuğrul Sancaktutan) , Muhammed Ali Yılmaz( Dk 46 Atakan Akbulut), Sefa Akın Başıbüyük
Sarı kartlar: Umut Doğdu, Yusuf Kaplan, (Kafkasspor) Ahmet Batuhan Akyüz, Erdi Yokuşlu (Çayeli)
Kırmızı kart:
Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkasspor) Atakan Akbulut(2) (Çayeli)
Maçtan önemli dakikalar
50'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
70'nci dakikada gelişen Çayeli atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Atakan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
83'ncü dakikada gelişen Çayeli atağında ceza sahasında topla buluşan Atakan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-2