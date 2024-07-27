Kafkasspor, geleceğin futbol yıldızlarını keşfetmek amacıyla düzenlediği akademi seçmelerine başladı. İnegöl dışından 400'ün üzerinde futbolcunun başvurduğu seçmeler, bugün saat 15.00'te Kafkasspor Sanayi Sahası'nda gerçekleştirildi.

27 Temmuz 2024 Cumartesi günü Kafkasspor Tesisleri'nde (Sanayi Sahası) düzenlenen seçmelerde, 2006-2007-2008 ve 2009-2010-2011 doğumlu yaş grupları yer aldı. Sporcular, yeteneklerini sergilemek ve Kafkasspor Akademisi'ne seçilmek için kıyasıya mücadele etti.

Seçmeleri, Kafkasspor A takım antrenörü Hüseyin Yoğurtçu da yakından takip etti. Yoğurtçu, genç yeteneklerin performansını değerlendirerek, gelecekte Kafkasspor’a katkı sağlayabilecek sporcuları belirlemeye çalıştı.

Kafkasspor Akademisi, bu seçmelerle genç futbolculara profesyonel bir kariyerin kapılarını aralamayı ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedefledi.