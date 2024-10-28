Kafkasspor’dan alınan bilgilere göre Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor’la oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşme maçında kombine biletler geçerli olmayacak. Bu maça özel biletler basılacak.

Tarihi maç öncesi kupa maçının bilet fiyatları da belli oldu. İnegöl Şehir stadyumunda Çarşamba günü saat 14.30’da başlayacak ve Aspor’dan canlı olarak yayınlanacak bu maçı yerinde seyretmek isteyenler belirlenen bilet fiyatları şu şekilde.

Vip A tribünü 500 TL

B Blok tribünü 300 TL

C ve D Blok tribünü 200 TL

Maraton tribünü 100 TL