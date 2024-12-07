Hasan Uğur Kardal’ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından 10 haftalık galibiyet hasretine son vererek Etimesgut Belediyespor’u 3-1 yenerek tekrar lige tutunan Balıkesirspor maçının hazırlıkları tamamlandı.

Ligde şu ana kadar oynanan 13 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Kafkasspor, 11 puanla grupta 14. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 21 gol gördü. Son 2 maçından 4 puan çıkararak çıkışa geçen ekipte, cezası biten Emir Özsoy formasına yeniden kavuşacak. Kırmızı kart gören Ömer Faruk Boz ise takımla beraber olamayacak.

KAZANAN TAKIMI BOZMAYACAK

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın performanslarından memnun kaldığı takımın ilk 11’ni belirledi. Buna göre tecrübeli teknik adamın sahaya Emre Şeker, Tarık Furkan Çalışır, İskender Can, Doğukan Ateş, Çağatay Polatdemir, Hasan Bekil, Emir Özsoy, Umut Doğdu, Batuhan Doğukıran ve Yağız Haydar Doğan 11’i ile başlaması bekleniyor.

BALIKESİRSPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Balıkesirspor, grupta 24 puanı olan Silivrispor ve Muğlaspor’un ardından topladığı 22 puanla 3. sırada yer alıyor.

Geride kalan 13 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Balıkesirspor, bu maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırırken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Grubun en golcü takımı olan ev sahibi ekip, son 3 maçta 7 puan almayı başardı. 6 gol atan Bertuğ Bayar, 4 gol atan Volkan Altınsoy ve 3 gol atan Emir Dede, performanslarıyla dikkat çeken oyuncular olmayı başardılar.

Evinde oynadığı maçlarda inişli-çıkışlı bir grafik ortaya koyan Ege temsilcisi, bugüne kadar sahasında konuk ettiği rakiplerinden 3’ünü yenmeyi başarırken bir maçta ise berabere kaldı. Balıkesir kendi sahasında ki 2 maçı ise kaybetti.

KAFKASSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Balıkesirspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor arasında ki 14. hafta mücadelesi 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’de Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak.