Edinilen bilgiye göre Turgutalp Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdullah G. (30) yönetimindeki 34 GRU 852 plakalı otomobil ile Taha Y. (16) yönetimindeki 16 BID 080 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.