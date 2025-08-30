Bir milletin küllerinden doğuşu olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. Yıldönümü kutlamaları bu sabah İnegöl’de düzenlenen resmi törenlerle başladı. Büyük zaferin coşkusunun yaşandığı ilk tören, saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın, Garnizon Komutanı Havacı Piyade Binbaşı Mert Karayel, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, Muharip Gaziler Derneği İnegöl Temsilciliği üyesi Gaziler ile ilçe protokolünün katıldığı törende sırasıyla Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



İnegöl Belediyesi halk danslarından zafer gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ikinci bölümü 09.30’da İnegöl Belediyesi yeni hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerle süslenen programda, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi sundukları tiyatral gösterilerle beğeni topladı.

Törenlerin son bölümünde ise 10.30’da Kaymakamlık makamında Kaymam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Garnizon Komutanı Havacı Piyade Binbaşı Mert Karayel tebrikleri kabul etti.

Semih Kandemir ve Riva Orkestrası Zafer Konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı programları bu akşam heykel önünde yapılacak Semih Kandemir ve Riva Orkestrasının sahne alacağı zafer konseriyle devam edecek.