Lige istediği gibi başlangıç yapamayan Kafkasspor, ilk yarının son maçında Beykoz İshaklıspor’u konuk edecek. 14 hafta sonunda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Bursa temsilcisi topladığı 11 puanla küme düşme hattında 14. sırada yer alıyor.

İstekli ve arzulu oyununa karşın gol yollarında yaşadığı şanssızlıkların faturasını ağır ödeyen Kafkasspor, Ocak ayı transfer dönemi öncesinde sahasında karşılaşacağı Beykoz İshaklıspor’u mutlak yenmek zorunda.

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal, bir yandan son antrenmanda oyuncularına yeni oyun formatını aşılarken, diğer yandan psikolojik destek vererek moral ve motivasyonu üst düzeyde tutmaya çalıştı.

BEYKOZ İSHAKLISPOR NASIL BİR TAKIM?

3. Lig 2. Grubun can çekişen takımlarından biri olan Beykoz İshaklıspor bu sezona kötü bir başlangıç yaptı. Geride kalan 14 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan ekip, 9 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

İlk 10 haftada sadece 3 puan toplayan ekip, son 4 haftadır aldığı 1 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 6 puan yazdırdı. Geçtiğimiz hafta Adıyaman FK’yı 3-1 yenerek İnegöl’e moralli gelen ekip, Kafkasspor karşısında puan ya da puanlar almaya çalışacak.

Bugüne kadar deplasmanda 7 maça çıkan ekip, bu maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Son 2 deplasman maçında berabere kalan ekip, ligde kalma mücadelesi veriyor.

Takımda 5 gol atan 21 yaşında ki forvet oyuncusu Emir Uzun, 4 gol atan 20 yaşında ki orta saha oyuncusu Yunus Emre Kefeli ve 3 gol atan 21 yaşında ki Forvet Baran Engün dikkat edilmesi gereken oyuncular arasında yer alıyor.

KAFKASSPOR-BEYKOZ İSHAKLISPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 3. Lig 2. Grup 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan İnegöl Kafkas Gençlikspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş. arasında ki mücadele 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.