İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Tümer Oruç, Furkan Bacaklı, Onur Akdoğan(Dk 78 Ömer Yılmaz) Onur Toroman(Dk 69 Muhammet Arif Akbaş) Mert Polat Keklik(Rk 89 Emir Türkileri) Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Serdar Eylik, Emre Kara, Yusuf Kaplan
İnkılapspor: Ali Kubilay Atunay, Selçuk Kaya, Bilal Boğaçhan Daşdemir, Aytuğ Batur Kömeç,Berkay Özdeniz, Mustafa Sezai Gülmez(Dk 61 Doğukan Borak) Berke Açan, Mutlu Arda Alim, Abdulkadir Açar(Dk 61 Ali Sefer) Umut Can Gökdemir, Ali Şentürk
Sarı kartlar: Yusuf Kaplan(Kafkasspor)Abdulkadir Açar(İnkılap)
Kırmızı kart:
Goller: Serdar Eylik(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
53'ncü dakikada gelişen kafkasspor atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Serdar'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
65'nci dakikada gelişen İnkılapspor atağında topla buluşan Ali Şentürk, çalımlarla ceza sahasına girerek golünü kaydetti. 1-1
Maç bu skorla sona erdi.