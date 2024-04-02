Geçtiğimiz hafta Ordu ekibi 52 Orduspor’u sahasında 1-0 yenerek 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Kafkasspor, deplasmandan 3 puanı almak için hazırlıklarını tamamladı. Yeni teknik Direktör İsmail Güldüren’le çıktığı 3 maçta rakiplerinden 5 puan alan İnegöl ekibi, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Şu ana kadar oynadığı 23 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Kafkasspor, topladığı 35 puanla ligde 6. sırada yer alıyor. İlk yarıda Kafkasspor sahasında oynadığı üçükçekmece Sinop Spor Kulübü’nü 1-0 yenmişti.

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü’, 33 puanla ligde 8. sırada yer alıyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Play-Off mücadelesi veren iki takımın mücadelesi 3 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’de İnegöl Şehir Stadyumunda oynanacak.

Muhabir: İbrahim Uslu