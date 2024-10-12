İlk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Kafkasspor, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ligin formda takımı Uşakspor A.Ş deplasmanında puan ya da puanlar almaya çalışacak.

İlk 5 haftada savunmada güven verse de orta saha ve ileri uçta beklenen performansı gösteremeyen temsilcimiz, hafta içinde Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme maçı oynayan ve yorgun düşen Uşakspor karşısında sürpriz peşinde olacak.

UŞAKSPOR A.Ş. NASIL BİR EKİP?

5 hafta sonunda topladığı 12 puanla grupta lider durumda olan Uşakspor A.Ş., son 3 maçını kazandı. Lige Etimesgut deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyetle başlayan ekip, 2. hafta kendi sahasında Balıkesirspor’a 2-0 yenildi. 3. hafta deplasmanda Beykoz İshaklıspor’u 2-1 yenen ekip, 4. hafta kendi sahasında Nevşehir Belediyespor’u 3-0 yenerken, 5. hafta konuk olduğu Adıyamanspor karşısında ise 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Geride kalan 5 hafta sonunda rakip fileleri 8 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 4 gol gördü. Golcü bir takım hüviyetinde olan ekip, etkili hücum hattıyla dikkat çekti.

Konuk ekipte bu yıl lige iyi bir başlangıç yapan 30 yaşında ki Murat Torun attığı 3 golle, yine geçtiğimiz yıl Kafkasspor forması giyen 23 yaşında ki kanat forvet Semih Akyıldız’da attığı 2 golle yıldızlaşan isimler oldular.

Kadrosunda 27 futbolcusu bulunan Uşakspor 26.1’lik yaş ortalamasına sahip. Buna karşılık kadrosunda 24 futbolcusu bulunan Kafkasspor’un yaş ortalaması ise 22.4.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

3. Lig 2. Grup 6. hafta müsabakasında Uşakspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor arasında oynanacak olan müsabaka 13 Ekim Pazar günü Uşak 1 Eylül Stadyumunda saat 15.30’da başlayacak.