Hakemler: Yunus Emre Çiftçi, Alper Kara, Burak Dayıoğlu
Kafkasspor: Bekir Sevgi, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran(Dk 84 Hasan Çıtak) Umut Doğdu, Çağatay Polatdemir(Dk 77 Tarık Furkan Çalışır) Adnan Gülen(Dk 46 Muhammed Emir Özbilen), Emre Karadağ, Hasan Bekil, Emre Kara, Yusuf Kaplan(Dk 66 Doğukan Ateş) Bilal Güney(Dk 46 Serdar Eylik)
Silivrispor: Enes Sancar Şahin, Ramazan Kallıoğlu, Mehmet Uslu(Dk 19 Furkan Külekci) Mehmet Aydın, Halil Uysal(Dk 80 İsmail Düzgün) Emre Eser, Tahsin Hacımustafaoğlu(Dk 80 Emir Hakan Patan) Emre Demir(Dk 62 Emirhan Türkmen) Kerim Bölük, Kadircan Bilikli, Batuhan Kurt
Sarı kartlar: Hasan Bekil, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran (Kafkasspor) Ramazan Kallıoğlu, Emirhan Türkmen (Silivrispor)
Kırmızı kart: Batuhan Kurt(Silivri)
Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkas) Halil Uslu, Batuhan Kurt (Silivri)
Maçtan önemli dakikalar
1'inci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında içinde topla buluşan Umut'un vuruşu az farkla auta çıktı.
7'nci dakikada gelişen Silivrispor atağında topla buluşan Halil'in ceza sahası dışından sert vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
69'ncu dakikada gelişen Kafkasspor atağında orta sahada topla buluşan Batuhan Doğrukıran, çalımlarla ilerleyerek, sert şut çekti; top ağlarla buluştu.
90+6'ncı dakikada Silivri serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Batuhan Kurt'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-2