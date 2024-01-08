İLK TRANSFER SAĞ BEKE

İnegöl Kafkasspor Kulübü geçtiğimiz yıl Aliağa FK formasını terleten 25 yaşında ki sağbek Sinan Akgöl’ü bonservisi ile birlikte transfer etti. Ligin ilk yarısında grupta lider olan Aliağa takımında 11 maçta 9 kez ilk 11’de şans bulan yetenekli oyuncu, geçtiğimiz yıl 2. Lig takımlarından Kırklarelispor’da 22 maçta forma giymemişti. Menemenspor’da profesyonelliğe adım adan Sinan Akgöl, genç takımlarda mücadele ettikten sonra A takıma yükselmiş, 32 maçta forma giyme şansı bulmuştu. Bu yıl başarılı oyunuyla dikkat çeken Yusuf Kılıç’ın ailevi nedenlerden dolayı Konya’ya dönme kararı almasının ardından oluşan boşluğu Kafkasspor Sinan Akgöl’le doldurmuş oldu.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan yetenekli futbolcu Kafkasspor’un başarısı için ter dökeceğini söyledi. Liglerin başlangıcını 4 gözle beklediğini dile getiren yetenekli oyuncu, “Hocalarımı, bana güvenen yönetim kurulumuzu ve taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğim” diye konuştu.

İmza törenine katılan Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bayraktar ise, sağbek mevkiine ligin en iyi isimlerinden birini kattıklarından dolayı sevinçli olduklarını söyledi.

FORVETİ GÜÇLENDİRDİ

İnegöl ekibi 2. transferini ise forvet mevkiine yaptı. Gol yollarında daha etkin olmak isteyen Kafkasspor, geleceğin golcüleri arasında gösterilen 21 yaşında ki Mehmetcan Davarcıoğlu’nu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Bu yılın ilk yarısında2. Lig takımlarından Vansspor forması giyen genç oyuncu 4 maçta forma giyme şansı buldu. Yarım sezonluğuna Kafkasspor’un başarısı için ter dökecek olan Mehmetcan Davarcıoğlu ile kulüp tesislerinde resmi sözleşme imzalandı. Genç oyuncu futbol kariyerinde Kafkasspor’un önemli bir sıçrama yeri olmasını istediğini dile getirerek, kulübün başarısı için takım arkadaşlarına en iyi şekilde yardımcı olacağının sözünü verdi.

İmza törenine katılan Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Gümüştekin ise, yeni transfer Mehmetcan Davarcıoğlu’nun ileride ülkenin başarılı forvetleri arasında olacağına inandığını söyledi. Kafkasspor’un genç futbol yıldız adayını kadrosuna kattığını kaydeden Gümüştekin, “Artık ileri uçta güçlüyüz. Bu yıl çıktığımız ligde önemli bir başarı grafiğimiz var. 3. Ligin en çok dikkat çeken kulübüyüz. Bu duruma el ele, inanarak geldik. Her oyuncumuza ve teknik heyetimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.