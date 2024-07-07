Kafkasspor'da Sebahattin Ordu başkanlığında değişen yeni yönetim transfer çalışmalarına başladı.

2024-2025 futbol sezonunda TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Bursa Temsilcisi İnegöl Kafkasspor'da yapılan görev dağılımının ardından transfer çalışmaları resmen başladı.

Geçtiğimiz sezon Kaflasspor formasıyla Play-Off oynama heyecanını yaşayan Kaleci Ömer Can'ın yanı sıra Kerem Dönertaş, Orkan Çınar, Yıldıray Koçal, Yavuzselim Taşer , İhsan Uğur Göktaş ve Furkan Taşdemir takımdan ayrıldı.



Yine Semih Akyıldız'ın 1. Lig ekiplerinden Çorumspor'un radarında olduğu öğrenildi. Çorumspor'un Semih'in bonservisini almak için Kafkasspor'la görüşme halinde olduğu öğrenildi.

İÇ TRANSFERDE 2 İSİMLE ANLAŞILDI

Kafkasspor iç transferde ise sözleşmesi biten 2 oyuncuyla yeniden anlaştı. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroda çok şans bulan kaptan Ömer Faruk Boz ve sol bek Yusuf Ocak'la 1 yıllık yeni sözleşme yapıldı.



10 TRANSFER YAPILACAK

Dış transferde de atağa geçen Kafkasspor, Sportif Direktör Nafi Bilaloğlu'nun raporları doğrusunda 10'a yakın futbolcuyla ilk temaslarını kurdu.



Kafkasspor özellikle stoper, sağ bek, sağ ve sol açık , orta saha ve forvete en az 2'şer takviye yapmayı planlıyor.

Transferlerin birkaçının önümüzdeki hafta tamamlanacağı öğrenildi.