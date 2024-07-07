Kafkasspor'da Sebahattin Ordu başkanlığında değişen yeni yönetim transfer çalışmalarına başladı.
2024-2025 futbol sezonunda TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Bursa Temsilcisi İnegöl Kafkasspor'da yapılan görev dağılımının ardından transfer çalışmaları resmen başladı.
Geçtiğimiz sezon Kaflasspor formasıyla Play-Off oynama heyecanını yaşayan Kaleci Ömer Can'ın yanı sıra Kerem Dönertaş, Orkan Çınar, Yıldıray Koçal, Yavuzselim Taşer , İhsan Uğur Göktaş ve Furkan Taşdemir takımdan ayrıldı.

I M G 4971
Yine Semih Akyıldız'ın 1. Lig ekiplerinden Çorumspor'un radarında olduğu öğrenildi. Çorumspor'un Semih'in bonservisini almak için Kafkasspor'la görüşme halinde olduğu öğrenildi.
İÇ TRANSFERDE 2 İSİMLE ANLAŞILDI
Kafkasspor iç transferde ise sözleşmesi biten 2 oyuncuyla yeniden anlaştı. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroda çok şans bulan kaptan Ömer Faruk Boz ve sol bek Yusuf Ocak'la 1 yıllık yeni sözleşme yapıldı.

I M G 4969
10 TRANSFER YAPILACAK
Dış transferde de atağa geçen Kafkasspor, Sportif Direktör Nafi Bilaloğlu'nun raporları doğrusunda 10'a yakın futbolcuyla ilk temaslarını kurdu.

I M G 4970
Kafkasspor özellikle stoper, sağ bek, sağ ve sol açık , orta saha ve forvete en az 2'şer takviye yapmayı planlıyor. 
Transferlerin birkaçının önümüzdeki hafta tamamlanacağı öğrenildi.

Muhabir: İBRAHİM USLU