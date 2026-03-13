Osmangazi'nin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kullanım ömrünü tamamlamış yolları sıcak asfaltla yenileyerek ulaşım kalitesini her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda Çiftehavuzlar Mahallesi Kına Sokak'ta uzun yıllardır kullanılan ve zamanla deforme olarak mahalle sakinlerine zor anlar yaşatan asfalt baştan sona yenilendi.

Yaklaşık 97 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Kına Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmalarda 102 ton sıcak asfalt kullanıldı. Özellikle sağanak anlarında su birikintilerine neden olarak hayatın olağan akışını olumsuz etkileyen sokakta, dökülen yeni asfalt ile birlikte mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Osmangazi Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinleri, 'Sokağımızda su birikintileri oluyordu. Buna yönelik taleplerimiz vardı. Bu şekilde sokağımızın komple asfaltlanması hem görünüm açısından hem de sorunların giderilmesi açısından çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.