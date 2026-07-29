Verilere göre yılın ilk altı ayında 389 bin 511 kişi polikliniklerde, 285 bin 994 kişi ise acil serviste muayene edildi. Acil servise başvuranların 233 bin 646'sını yetişkinler, 52 bin 348'ini ise çocuk hastalar oluşturdu.

Aynı dönemde hastanede 8 bin 776 ameliyat gerçekleştirilirken, 801 anjiyo, 1.881 endoskopi ve 51 bin 291 ultrason (USG) çekimi yapıldı.

İlk altı aylık süreçte 961 bebek dünyaya gelirken, sağlık kuruluna başvuran 3 bin 290 hastaya hizmet verildi. Ayrıca 4 bin 304 hasta, evde sağlık hizmetlerinden faydalandı.

Haziran ayı, toplam muayene sayısında 121 bin 580 ile yılın en yoğun ayı olarak kayıtlara geçti. Aynı ayda polikliniklerde 72 bin 608, acil serviste ise 48 bin 972 hasta muayene edildi.

Açıklanan istatistikler, İnegöl Devlet Hastanesi'nin yalnızca İnegöl'e değil, çevre ilçelerden gelen hastalara da yoğun şekilde sağlık hizmeti sunduğunu ortaya koydu.

Kaynak: HABER MERKEZİ