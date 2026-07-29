İnegöl'de geçmiş yıllarda patates ekim alanlarının 20-25 bin dekara kadar ulaştığını hatırlatan Çelik, bu yıl ise yaklaşık 8 bin 500 dekarlık alanda üretim yapıldığını ifade etti. Bu alanın 6 bin dekarında sözleşmeli üretim gerçekleştirildiğini, yaklaşık 2 bin 500 dekarında ise çiftçilerin bireysel ekim yaptığını belirtti.



Dekar başına ortalama 3,5-4 ton verim alındığını kaydeden Çelik, bu yıl İnegöl'de toplam 32-33 bin ton civarında patates üretimi beklendiğini söyledi.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM ÇİFTÇİYE GÜVENCE SAĞLIYOR

Çelik, sözleşmeli üretimde patatesin kilogram fiyatının 11-12 lira seviyesinde olduğunu belirterek, çiftçilerin zarar etmemek ve ürününü garanti altına almak amacıyla bu modeli tercih ettiğini söyledi.



Bu yıl ise ülke genelinde ekim alanlarının azalması ve bazı bölgelerde yaşanan doğal afetler nedeniyle serbest piyasada fiyatların yükseldiğine dikkat çeken Çelik, bireysel üretim yapan çiftçilerin birinci kalite patatesi tarladan kilogramı 26 liraya, ikinci kalite ürünü ise 15-16 liraya sattığını ifade etti.



"TÜKETİCİ PATATESİ DAHA PAHALI TÜKETECEK"

İnegöl'de verimin her yıl büyük ölçüde benzer seviyelerde gerçekleştiğini dile getiren Sezai Çelik, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yazlık ve kışlık patates üretiminin sürdüğünü belirtti. Ülke genelindeki üretim rakamlarını değerlendiremeyeceğini ifade eden Çelik, bu yıl arzın azalmasının fiyatlara doğrudan yansıdığını vurgulayarak, "Patatesin bu yıl tüketiciye daha pahalı ulaşacağı kesin." dedi.

Çelik ayrıca önümüzdeki günlerde İnegöl'deki soğan hasadı ve üretimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.