Yazılı açıklamasında yaşananları “talimatlı maç rezaleti” olarak nitelendiren Yavuz, Türk futbolunun onuruna açıkça saldırıldığını vurguladı.

Yavuz’un açıklamasına göre, Çayelispor Başkanı’nın teknik direktör İsmail Serbest’e, forma yüzü görmemiş yedek ve genç oyuncularla maça çıkması için baskı yaptığı iddia ediliyor. Bu girişimi şike olarak değerlendiren Yavuz, bu tarz bir müdahalenin emekle, mücadeleyle, alın teriyle açıklanamayacağını söyledi.

Takımın teknik direktörü İsmail Serbest’in bu kirli teklifi reddederek görevinden istifa etmesini ise “adamlık dersi” olarak nitelendiren Başkan, “Bu tertemiz duruş, bugün futbolumuzda neredeyse kaybolmuş bir erdemdir” sözleriyle desteğini belirtti.

Açıklamasında Smart Holding’e ve ilgili kulüplere doğrudan sorular yönelten Yavuz, yaşanan skandalın tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini belirtti. “Benim bildiğim Karadenizli merttir, böyle alçak oyunlara gelmez” diyerek bölge insanının adalet duygusuna da vurgu yaptı.

Sedat Yavuz, konunun peşini bırakmayacaklarını ve futbol kamuoyunun da bu rezalet karşısında sessiz kalmaması gerektiğini dile getirerek sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Şerefle oynayın, haysiyetle kazanın!”