Gümüştekin'in açıklaması şu şekilde:

Her geçen hafta yükselen performansımızı, Kepezspor karşılaşmasında sürdürmek istiyoruz.

İkinci devrede yapılan takviyelerle birlikte kadromuzu güçlendirdik, bu ligin en iyi hocalarından biriyle çalışıyoruz.

Taraftar kalitemizi anlatmaya gerek yok.

Bu bileşenlerle birlikte başarı yolculuğunda herkesi yanımızda görmek en büyük arzumuz.

Kırıkkale galibiyetini seriye dönüştürmek adına bu maçı kazanmak istiyoruz.

Pazar günü tüm ilçe halkını stadyuma davet ediyoruz.

Unutma; “SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ.”