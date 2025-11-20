KAFKASSPOR’DA CEZA LİSTESİ AÇIKLANDI
TFF, bahis oynadığı tespit edilen Kafkassporlu futbolculara şu cezaları verdi:
Furkan Aktan, Emirhan Emir, Tahsin Hacımustafaoğlu’na 6 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası
Berkay Caymaz’a 12 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası
Kürşat Babamoğlu, Hasan Bekil, Fatih Taşdelen’a 3 ay hak mahrumiyeti cezası
Batu Boğa, Fikret Sevilgen, Soner Şebay ve Oğuzhan Yıldırım’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR
Bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların cezalandırılması, soruşturmanın yalnızca hakemler ile sınırlı kalmayacağını bir kez daha ortaya koydu. TFF, Türk futbolunun güvenilirliğini korumak adına disiplin sürecinin devam edeceğini belirtiyor.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
“Türk futbolunu temiz bir geleceğe taşımak için devlet kurumlarıyla ortak çalışıyoruz. Bu süreçte kimseye ayrıcalık tanınmayacak.”