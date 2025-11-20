KAFKASSPOR’DA CEZA LİSTESİ AÇIKLANDI

TFF, bahis oynadığı tespit edilen Kafkassporlu futbolculara şu cezaları verdi:

Furkan Aktan, Emirhan Emir, Tahsin Hacımustafaoğlu’na 6 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası

Berkay Caymaz’a 12 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası

Kürşat Babamoğlu, Hasan Bekil, Fatih Taşdelen’a 3 ay hak mahrumiyeti cezası

Batu Boğa, Fikret Sevilgen, Soner Şebay ve Oğuzhan Yıldırım’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların cezalandırılması, soruşturmanın yalnızca hakemler ile sınırlı kalmayacağını bir kez daha ortaya koydu. TFF, Türk futbolunun güvenilirliğini korumak adına disiplin sürecinin devam edeceğini belirtiyor.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Türk futbolunu temiz bir geleceğe taşımak için devlet kurumlarıyla ortak çalışıyoruz. Bu süreçte kimseye ayrıcalık tanınmayacak.”

Kaynak: TFF