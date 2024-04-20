Bursa'yı profesyonel liglerde temsil eden 5 takımdan biri olan Kafkasspor, 3. Lige yükseldiği ilk yılında tarihi bir başarıya daha imza attı. Geçtiğimiz hafta Arguvanspor'a konuk olan Kafkasspor, rakibini deplasmanda yenme başarısı göstererek 2. Lige yükselme maçlarına katılma hakkı kazandı.

Play-Off’u garantileyen Kafkasspor, sahasında ağırlayacağı Tarsusu maçına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkarak, taraftarlarına 3 puanı hediye etmek istiyor. Kafkasspor, şu ana kadar oynadığı 26 maçta, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. İnegöl ekibi, topladığı 44 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

Ligde son sırada yer alan Tarsus İdman Yurdu ise bugüne kadar oynadığı 26 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Ekip, topladığı 9 puanla ligde 15. sırada bulunuyor.

Kafkasspor ile Tarsus İdman Yurdu arasındaki mücadelesi 21 Nisan Pazar günü saat 15.00’de İnegöl İlçe Stadında oynanacak.

İLK YILDA BÜYÜK BAŞARI

İnegöl Kafkasspor Kulüp Başkanı Celal Ter, Kafkasspor'un tarihinde ilk defa mücadele ettiği profesyonel liglerde, son iki hafta kala play-offları garantilediklerini belirterek, “İlk yıl mücadele ettiğimiz 3.ligde genç oyuncularla birlikte tecrübeli oyuncuları harmanlayarak iyi bir sezon geçirerek son iki haftaya girerken play-off oynama başarısı göstermiş bulunmaktayız. İnegöl Futbol camiasına play-off heyecanını yaşatacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

TÜM HERKESİ MADDİ MANEVİ YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

Ayrıca Play-off oynamanın zorluklarını belirten başkan Celal Ter “Play-off’ta karşılaşacağımız rakiplere göre çok daha az bütçeyle bu işleri başaran futbolcu, teknik ekip ve yönetim kurulumuza teşekkür ederek, bu başarının maddi ve manevi olarak İnegöl Futbol camiasının sahiplenmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Muhabir: İbrahim Uslu