Kağıthane Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yenilenen Hizmet Sitesi’nde çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan projede modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları inşa ediliyor.

Kağıthane Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi’nde bulunan ve riskli yapı statüsünde değerlendirilen 6 blok ve 288 daireden oluşan Hizmet Sitesi geçtiğimiz aylarda kontrollü şekilde yıkılmıştı. Kağıthane Belediyesi öncülüğünde başlatılan dönüşüm süreciyle bölgeye depreme dayanıklı ve estetik açıdan modern yapılar kazandırılıyor. Yeni Hizmet Sitesi projesi kapsamında zemin + 6 katlı 8 blokta toplam 300 daire yer alıyor. Bu dairelerin 196’sı 2+1, 104’ü ise 3+1 olacak şekilde planlandı. Site içerisinde 13 bin metrekare oturum alanı ile birlikte 9 bin metrekarelik geniş bir yeşil alan da bulunuyor. Otoparkları, yürüyüş yolları, parkları ve dinlenme alanlarıyla site sadece konut değil aynı zamanda sosyal yaşam alanı olarak da öne çıkıyor.

"Vatandaşlarımıza güvenli konutlar kazandırıyoruz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki riskli yapıları bir bir dönüştürerek, vatandaşlarımıza güvenli konutlar kazandırıyoruz. Hizmet Sitesi’nde eski yapıların yerine 300 konutu modern ve dayanıklı şekilde yeniden inşa ediyoruz. Hak sahiplerimiz çok yakında yeni evlerine kavuşacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza özenle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.