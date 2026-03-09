Olay, İnegöl’ün Alanyurt bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir genç, elindeki tabancayla sokak ortasında havaya peş peşe ateş açtı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Olayın ardından harekete gören polis ekipleri şüpheli Durmuş S.(27)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ