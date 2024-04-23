Kağıthane’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü ve “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” büyük bir coşku ile kutlandı.

Kağıthane Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk şenliği düzenlendi. Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinliklerde; geleneksel oyunlar, şişme oyun grupları, beceri atölyeleri, jonglör gösterileri, palyaço şov ve çocuk şarkıları yarışmaları yapıldı. Etkinlik alanında çocukların seveceği ikramlar da Kağıthane Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunuldu. Ayrıca Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından; Gültepe Kültür Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Programda çocuklar birbirinden güzel şarkı, şiir ve dans gösterileri ile bayramlarını kutladı. Düzenlenen programa; Kaymakam Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı ve çok sayıda vatandaş çocuklarıyla beraber katılım gösterdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklarımız ile beraber 23 Nisan’ı coşkulu bir şekilde kutladık. Çocuklarımız aileleriyle beraber güzel vakitler geçirdiler. Bugün aynı zamanda milletimizin inancının ve iradesinin temsilcisi meclisimizin kuruluşunun 104. Yıldönümü. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Öztekin; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kağıthane Belediye Başkanlığı görevini temsili olarak İsmail Erez İlkokulu öğrencisi Taha Mert Aydın’a devretti.