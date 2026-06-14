2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, Kâğıthane'de kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaşın desteğiyle takip edildi. Kâğıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe Etkinlik Alanı ve Çeliktepe Mahallesi'nde kurulan ekranlar, futbolseverleri aynı heyecanda buluşturdu.

Ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası yolculuğundaki ilk sınavını izlemek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanlarını doldurdu. Maç öncesinde Daye Hatun Camii, Hasbahçe Etkinlik Alanı ve Çeliktepe Mahalle Konağı önünde sabah namazının ardından vatandaşlara çay, simit ve çorba ikram edildi. İkramlar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, ilçede milli maç heyecanı günün ilk saatlerinden itibaren hissedildi.

Hasbahçe ve Çeliktepe'de kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı izleyen vatandaşlar, maç boyunca A Milli Futbol Takımı'na tezahüratlarla destek verdi. Türk bayraklarıyla alanları dolduran Kâğıthaneliler, milli heyecanı birlikte yaşadı.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte takip etti. Maç öncesi ve sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Öztekin, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Milli takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda attığı her adım bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bugün burada her yaştan hemşehrimizle aynı heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Sporun birleştirici gücü sayesinde vatandaşlarımızla bir araya geldik, ay-yıldızlı formamıza hep birlikte destek verdik. İnşallah milli takımımız turnuvada başarılı sonuçlar alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Kâğıthane Belediyesi olarak vatandaşlarımızı böylesine anlamlı organizasyonlarda buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.

Etkinlik boyunca büyük coşkunun yaşandığı Kâğıthane'de, Dünya Kupası heyecanı unutulmaz anlara sahne oldu.