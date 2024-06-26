Kağıthane’de boş bir arazideki otluk alanda yangın çıktı. Gökyüzünü dumanların kapladığı ve vatandaşların panik yaşadığı yangın kameralara yansıdı.

Yangın, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte bulunan boş bir arazideki geniş otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Alanın tekrardan yanmaması için ise soğutma çalışması yapıldı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangın kameralara yansırken, vatandaşlar panik yaşadı.