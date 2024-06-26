İzmit Belediyesi’nin Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören minikler mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nden faydalanan çocuklar için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Seyhan Özcan ile Sibel Solakoğlu, CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ve çok sayıda veli katıldı. Programda minikler hazırladıkları gösterileri katılımcılara sunarken, kep atma töreni de gerçekleştirildi.

Törende konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Çok sevgili çocuklarımızın ilk mezuniyetlerini kutluyoruz bu akşam. Hepimiz çok heyecanlıyız. Çocuklarımız Atatürk’ün ışığında, Cumhuriyetin yolunda yürüsünler İnşallah. Evlatlarımızın başarıları daim olsun" dedi.