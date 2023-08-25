Kağıthane’de 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı çatışmayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınanların sayısı 6’a yükseldi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park Timi saat 01.55’te bir adrese baskın düzenlemiş, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmıştı. Çıkan çatışmada Hakan Telli isimli polis memuru şehit düşmüş, 1 polis memuru da yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Çatışmada şüphelilerden biri ölürken, 1’i yaralı olmak üzere 3 kişi sağ olarak yakalanmıştı. Olayla ilgili bugün saat 12.30 sıralarında Narkotik Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünün müşterek operasyonu ile Adem A. adlı şüpheli ikamet ettiği evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanmak için yapılan düzenek, tabanca şarjörü ve içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen 57 adet kapsül ele geçirildi. Şüpheli karakola götürülürken, gözaltına alınanların sayısı 6’a yükseldi.