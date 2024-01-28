Kağıthane’de yokuş aşağıya indiği esnada sokağa giren tırın kasasındaki tonlarca ağırlıktaki paletler, büyük bir gürültüyle devrildi. Korku dolu anlar kameralara anbean yansırken vatandaşlar caddeden kayan paletlerden kaçmaya çalıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, inşaat alanına malzeme götürmek için 34 NB 9393 plakalı tırla yola çıkan sürücü İhsan K., yokuş aşağıya inmeye başladı. Sürücü sokağa gireceği esnada tırın kasasında bulunan ve vinçlerde ağırlık dengelemede kullanılan tonlarca ağırlıktaki paletler yola saçıldı.

Aşağıya kayan paletlerden son anda kurtuldular

O esnada yokuş aşağıya inen diğer bir sürücü, paletlerin çarpmasından kıl payı kurtuldu. Aşağıya kayan palet ise park halindeki bir minibüsü havaya kaldırdı. Korku dolu anlar ise kameralara anbean yansırken, sesleri duyan vatandaşlar aşağıya kayan paletlerin çarpmasından son anda kurtuldu. Olayda olduğu sokakta bulunan bir okulda o esnada öğrencilerin dışarıda olmaması sonucu faciadan dönüldü.

“Öğrenciler olsaydı büyük bir facia olurdu”

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Müşteriler otururken, yukarıdan acayip bir ses geldi. Dışarı koşup bir baktık ki, bu demirler geliyor. Ondan sonra herkes kaçıştı, buradan bir araba vardı, geldi altına girdi. Sonra baktık ki ölümlü bir şey yok. Bunların tanesi 9.5 ton, çok şükür yani kimseye bir şey olmadı. O esnada normalde 100 öğrenci oradan geçiyor, Allahtan kimseye bir şey olmadı. Onlar olsaydı büyük bir facia olurdu. Bir araçta kıl payı kurtulmuş” dedi.

Polis kazayla ilgili tutanak tuttu

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, yolu kapatarak çevrede önlem aldı. Kazayla ilgili inceleme yapan polis, tutanak tutarak gerekli cezai işlemleri uyguladı. Tonlarca ağırlıktaki paletler ise vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak tırın kasasına konuldu.