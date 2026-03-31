Mavi-beyazlı kulübün sporcuları tekvando, judo, güreş, voleybol, karate ve okçuluk branşlarında katıldıkları turnuvaları başarıyla tamamladı. Belçika Açık Tekvando Turnuvası'nda milli takım adına mücadele eden Kağıtsporlu sporculardan Eymen Akyol genç erkekler 59 kiloda gümüş, Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise büyük kadınlar +73 kiloda bronz madalya kazandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 2026 IBSA (Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu) Para Judo Dünya Kupası'nda tatamiye çıkan milli sporculardan Merve Uslu gümüş, Zeynep Bozdemir ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Down Sendromlular Judo ve Avrupa Kupası

Yozgat'ta gerçekleştirilen Down Sendromlular (Judown) Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Şevval Devrim, Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Ayrıca Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda kulüp sporcuları 4 bronz madalya alırken, iki sporcu da beşincilik elde etti.

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda ise judo branşında Merve Azak altın, Emirhan Karahan bronz madalya kazandı.

Güreşte 4 sporcuya Avrupa vizesi

Bulgaristan'daki Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nda Kağıtsporlu güreşçilerden Okan Tahtacı gümüş; Yusuf Demir, Emrah Ormanoğlu ve Rıfat Eren Gıdak bronz madalya elde etti. Bu sonuçlarla 4 sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Sakarya'da düzenlenen U15 Serbest Güreş grup müsabakalarında da kulübün 11 sporcusu Türkiye Şampiyonası'na katılma vizesi aldı.

Karate ve Okçulukta Türkiye dereceleri

Antalya'da düzenlenen Minik-Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası'nda 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Kağıtspor, genel klasmanda Türkiye üçüncüsü oldu. Dereceye giren sporculardan 8'i (Melisa Özge Özçalışır dahil) Balkan Şampiyonası'na, 2'si ise Dünya Gençlik Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Samsun'ta gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda ise Kağıtspor Genç Erkek Takımı Türkiye şampiyonu olurken, Genç Kız Takımı dördüncü sırada yer aldı.

Voleybolda yarı final

Öte yandan Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, 1. Lig Play-Off çeyrek finalinde Şiran Akademi'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.