Ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 58 puanla en yakın takipçisi Karşıyaka’ya 7 puan fark atarak ilk sırada yer alan Bursaspor, deplasmanda karşılaşacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

BURSASPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Bu sezon bir çok alanda kendi rekorlarını egale eden Yeşil Beyazlılar, deplasman maçlarında da oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Bu sezon deplasmanda 12 maça çıkan Bursaspor, bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

KAHRAMANMARAŞ NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ev sahibi Kamramanmaraşspor, ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Topladığı 29 puanla grupta 9. sırada yer alan ekip, 25 maçta rakip filelere 27 gol bırakırken, kalesinde ise 34 gol gördü.

Ev sahibi ekip kendi saha ve seyircisi önünde çıktığı 12 maçta ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Son 4 iç saha maçını kaybeden ekibin en tehlikeli silahı ise orta sahanın dinamosu olan 5 gollü Yasin Reis.

KAHRAMANMARAŞSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 26. Hafta mücadelesinde Kahramanmaraşspor-Bursaspor arasında ki karşılaşma 2 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’de başlayacak. Maç HT Spor’dan canlı yayınlanacak.