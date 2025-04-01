Belediye ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi’nde asfalt serim çalışmalarına başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalledeki en önemli sokaklardan biri olan Çıtak Sokak’ta yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Mahalle sakinleri, yol sorununun çözülmesiyle büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Eşki’ye teşekkür etti. Başkan Eşki, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyerek, ulaşım kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Çalışmaları inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kavaklıdere’nin doğasıyla eşsiz bir mahalle olduğunu belirterek,“Bugün güzeller güzeli Kavaklıdere’deyiz. Gerçekten bir cennetin içerisindeyiz. Tek asfalt olarak eksik kaldığımız köy buradaydı. Muhtarımızın acil dediği, bizim de eksikliğini hissettiğimiz sokaklarda asfalt serimlerine başladık. Bayramdan sonra tamamlayacağız. Amacımız bu bölgenin ulaşımdaki kalitesini artırmak ve güzelliğine güzellik katmak” diye konuştu. Başkan Eşki, belediye ekiplerinin mahallede sadece asfalt değil, altyapı eksiklerini de gidermek için çalıştığını belirtti.

Kavaklıdere Mahalle Muhtarı Ömer Kaça, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalle halkı adına Başkan Eşki’ye teşekkür etti. Mahalle sakinlerine seslenerek, çalışmaların planlı ve kademe kademe ilerleyeceğini vurgulayan Kaça, “Sayın Belediye Başkanım gerçekten bizi gururlandırdı, sevindirdi. Başkanımızın söz verdiği gibi acil olan tüm sokaklarımız yapılacak. 45 mahallemiz var, her bölgeye gidilecek ve tekrar dönülecek. 3-4 yıl içinde asfaltsız yolumuz kalmayacak. Kavaklıdere halkı bunu bilsin” ifadelerini kullandı.