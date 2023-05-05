Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, yurt içi ve yurt dışından on binlerce turistin katılımıyla dev ateşin yakılmasıyla başladı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne’ye gelen on binlerce ziyaretçi, Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala ateşin yakılacağı Sarayiçi’ne akın etti. Edirne’ye gelen ziyaretçilerin, 9/8 Roman havaları eşliğinde saatlerce süren eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyelerinin, hazırlanan dev ateşi yakmasıyla başlayan şenliklerde baharın gelişi doyasıya kutlandı. Şenlikler gün ağarıncaya kadar çeşitli eğlencelerle devam edecek.

Edirne’nin hareketlendiğini söyleyen Neslihan Tanır, her sene gelmeye çalıştıklarını ve çok kalabalık olduğunu belirtti. Annesi ile birlikte şenliğe gelen Öykü Tanır da çok eğlendiğini belirtti.

"10 yıldır her sene geliyoruz"

Bursa’dan gelen Ayşegül Buluş, "10 senedir buraya özel kıyafetlerimizle geliyoruz. Her sene çok mutlu oluyoruz. Bizi çok seviyorlar, herkes tarafından biliniyoruz" dedi.

"Bu yıl da çok mutlu olduk"

10 yıldır Bursa’dan geldiklerini söyleyen Figen Ekiz, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok mutlu olduklarını ve 2 gün burada kalacaklarını aktardı.

"Çok eğlendik"

Festivallerin o ilin kültürel yansıması olduğunu ve yaşatılması gerektiğini söyleyen Sibel Kaya, çok eğlendiklerini, oynayıp ateşten atladıklarını ve dilekler dilediklerini belirtti.