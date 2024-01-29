KALDIRIMLAR OTOPARKA DÖNDÜ YAYALARA ALLAH SABIR VERSİN!

Konu ile ilgili bu sütunlardan defalarca yazmama rağmen, maalesef şu ana kadar hiçbir yetkiliden bu kuralsızlara her hangi bir yaptırım uygulanmıyor.

Benim Sayın Belediye Başkanı Alper Taban’a bir önerim var: Sayın Başkanım şu kaldırımların etrafındaki taşları yükselterek araçların kaldırımlara çıkması önlenemez mi?

Gittikçe artan araç yoğunluğuna cadde ve sokaklar yetmez oldu. Oto park yerlerinin neredeyse yok denecek kadar az olması nedeni ile araçlar cadde ve sokak aralarında ki yaya kaldırımlarına araçlarını park etmekteler. Bu da yetmiyor, adeta araçlar peş peşe kaldırımlara çıkarak yayaların geçişini engellemekten kaçınmıyorlar. Zaten kaldırımlar daracık, araçlarda kaldırımları tamamen tıkayarak yayalara geçecek yer bırakmıyorlar.

Haydi, bundan da geçtik, geçen bir motor bisikletli biri az kalsın arkadan bana çarpacaktı. Bir utanmadan amca arkana baksana demez mi? Saygı ve terbiyenin rafa kalktığı bu zamanda böylesine ne demeli siz bilirsiniz?

Yakın bir tarihte bırakın kaldırımda yürümeyi, sanırım kimse evinden dışarı çıkamayacak. Yâda araç yolunda yürüyüp araçlara kurban olacaklar! Allah sonumuzu hayır etsin!

Peki şimdi ne olacak?

Bu duruma nasıl ve kim müdahale edecek?

Bu konuya kim çözüm getirecek?

Bütün bu sorulara kim ve nasıl cevap verecek?

Merakla bekliyoruz!

Araç sahipleri ne yayalara yol veriyor! Üstelik öylesine hızlı ve tehlikeli araba kullanıyorlar ki Allah’a emanet yaşıyoruz!

İşi olan olmayan herkes trafikte oradan oraya arı kovanı gibi Maşallah! Dersin bunlar araba ile dünyaya gelmiş! Sonra mı obezite ye davetiye, aşırı kilo, kalp ve damar hastalıkları sonucunda genç yaşta terki dünya!

Aracını uzak bir yere giderken kullansa ne olur?

Sanırım ülkemizde petrol çeşmeden akıyor! Bu araba kullanma merakı yüzünden insanlar hem sağlığından, hem parasından ve hem de çevreye verdiği türlü zararlardan dolayı insan haklarını hiçe sayıyor.

Şimdilik yol bulup gidiyorlar, ancak birkaç yıl sonra yollar tıkanacak, Tıpkı İstanbul trafiği gibi adım, adım gidecekler.

Zaten park sorunu yüzünden daralan ana Cadde ve sokaklar, geçit vermeyen bir dağ misali haline gelecek! Hep söylüyorum. Bırakın şu araçlarınızı biraz yürüyün! Yürümeye, yürümeye yürümeyi unutacak, yeni doğmuş bir çocuk gibi yerlerde emekleyerek sürüneceksiniz!

Gelin bu uyarımı dikkate alıp araçlarınızı bırakıp sağlıklı yaşam için işinize ve alışverişinize yürüyerek gidin.

İnşallah bu ağabeyinizin lafını dinler yürümeyi tercih edersiniz!