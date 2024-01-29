Çokta değil 6 ay öncesine kadar Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kim bilir ne hayaller kuruyordu. “2019’da kıl payı kaçırdığım başkanlık bu kez benim” diyen bir adaydan, Millet İttifakın çatırdaması ile hesapları alt üst olan bir adaya dönüştü.

Millet ittifakının dağılmasını herkes bir tiyatro sanıyordu ama görünen o ki ipler fena gerilmiş. İYİ Parti’nin Selçuk Türkoğlu hamlesi ile morali bozulan Bozbey, ittifakın diğer ortaklarının da güçlü adaylar ile sahneye çıkmasıyla eski sinerjiyi yakalaması zor görünüyor.

Selçuk Türkoğlu usta bir siyasetçi ve hatip.

Sahaya indiğinde anladık ki İYİ Parti bu seçimlere öylesine girmiyor. Hatta Türkiye’de ki etkisini göstermek için olabildiğince oy alma peşinde olacak. Büyük bir risk alarak tartıya tek başına giren İYİ Parti, 6’lı masada Meral Akşener’e yapıldığı söylenen haksızlığın faturasını kesecek. Kağıt üstünde bu durum AK Parti’ye yarayacakmış algısı ise umurlarında değil.

CHP seçmeni ve sol medyanın büyük linç kampanyasına başkaldıran İYİ Parti’nin hedefinde ana muhalefet partisi olmak var. Çünkü 2019 ve 2023 yerel seçimlerinde HDP şimdiki adıyla DEM Partisiyle aynı ittifakın bir parçası gibi gösterilmeleri hem on’ları hem de bu partiye gönül verenleri oldukça üzmüş gibi görünüyor.

Bu seçimde İYİ Parti’yi milliyetçi söylemlerini arttırdığı, muhalefetle mesafesini açtığı ve daha muhafazakar bir kimlikle göreceğiz gibime geliyor. O yüzden de sahaya partinin etkin ve popüler isimlerini sürdü.

Selçuk Türkoğlu hamlesi bunlardan biri.

İYİ Parti 2 milletvekili ile temsil ettiği Bursa’da hatr-ı sayılır bir oy almak istiyor. 2023 genel seçimlerinde Bursa’da %11.9 gibi ciddi bir oy alan partide yeni hedef bu oyu %15’lerin üzerine taşımak.

İYİ Parti bırakın oy arttırmayı kendi oylarını bile koruyabilse CHP adayı Mustafa Bozbey’e siyasi emekliliğini vermiş olur.

İYİ Parti’nin bu hamlesi Türkiye genelinde tutarsa, muhalefetin en stratejik partisi olur. Masadan kaldırılan değil, bu kez masadan kaldıran parti haline dönüşür. İşte bana göre tüm hesaplar bunun üzerine kurulmuş gibi görünüyor.

Bunu anlayan diğer siyasi partilerde benzer hamleler peşinde. Saadet Partisi vitesi arttırdı, diğer yandan Deva ve Gelecek Partisi stratejik hamleler peşinde. Ve kimsenin konuşmadığı DEM Partisi gerçeği var birde.

Yani kısacası Mustafa Bozbey’e 6 ay önce böyle bir tablo çizilseydi, bugün yeniden aday olur muydu? bilmiyorum. Ama sanırım evdeki hesap çarşıya uymamış gibi görünüyor.