Geçtiğimiz günlerde ki bir yazımda da dile getirmiştim. Ben ilk kez bir seçim döneminde AK Parti’nin ilçe adaylarının bu denli geç açıklandığına şahit oluyorum.

Ve ilk kez her aday o kadar umutlu ki, kendini başkan adayı sanıyor. Ama bu son hafta gördüm ki, İnegöl’ün müstakbel yeni adayı demiyorum, belediye başkanının kim olacağını, aday adayları kadar muhalefette yakından takip ediyor.

Malum İnegöl, AK Parti’nin Bursa’da ki kalesi. Durum böyle olunca herkesin beklentisi ilk açıklanacak ilçe İnegöl olur diye tahmin ediyordu. Ama AK Parti herkesi ters köşe yaptı. Duyumlarımıza göre Osmangazi, İnegöl, Keles gibi bazı ilçelerde değişiklikler konusunda ciddi bir baskı ya da tasarruf yapılması isteniyor. Tabi bunlar duyumlardan öte bir şey değil.

Sürekli bir tarih konuşuldu ancak konuşulan hiçbir tarihte adaylar açıklanmadı. Bir ara Ankara’da ki bir gazetecinin Twitter’da paylaşıp 10 dakika sonra sildiği aday listesi elden ele dolaştı.

Haftalık dedikodu serüveninde 2 hafta önce Alper Taban’la yola devam kararı alındığı dillere düştü. Geçtiğimiz hafta Yavuz Uğurdağ bu hafta ise Rıdvan Kocaağa ismi ön plana çıktı. Kısacası İnegöl dedikodu kazanına döndü.

Size şunu net ifade edeyim bu süreçte anladım ki AK Parti içinde FETÖ’cü filan kalmamış. Yoksa bu adayın kim olduğu bugüne kadar ayyuka çıkardı. Ser verip sır vermeyen bir partiye dönüşmüş AK Parti…

Ama bu hafta en çok muhalefet partilerinin merakının daha çok olduğu dikkatimi çekti. Bazı partiler seçim bütçesi oluşturmak için AK Parti’yi bekliyor. Bu kriteri kime neye göre yaptıklarını da aday açıklandıktan sonra göreceğiz. Resmi açıklama Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Ancak adayım kim olacağı en geç Perşembe günü herkesçe duyulur.

Yemin ederim herkes sabır küpüne dönmüş. Aday açıklanınca herkesin üzerinden koca bir yük kalkmış gibi olacak. Gelelim benim tahminime…

Kulis bilgilerine göre en şanslı 3 isim; Alper Taban, Yavuz Uğurdağ ve Rıdvan Kocaağa… Bunların dışında şapkadan çıkacak tavşan kim olur derseniz oda eski ilçe Başkanı Bülent Temelli olur. Yani 5. ismin çıkma ihtimali mucize gibi olur.

Değişiklik öngörün var mı derseniz, elbette var. AK Parti’nin o kadar çok kriteri var ki? Aynı isimler devam da çıkabilir, yeni bir isimle vitrine de çıkabilir. Şimdi bekleyip görme zamanı…

Bakalım muhalefeti üzecek ya da sevindirecek bir aday mı ortaya çıkacak?