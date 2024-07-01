Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Kalender caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Cengiz S. yönetimindeki 16 AZF 314 plakalı cip dönüş yapmak istediği sırada, karşı istikametinden seyir halinde olan Cihan K. yönetimindeki 43 ABS 754 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: SEHER YAŞA