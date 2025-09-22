Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli üzümlerinin yetiştirildiği Osmangazi ilçesine bağlı Karabalçık Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesi tarafından üzüm festivali düzenlendi.

Türkiye'nin en kaliteli üzümleri yetiştiren Karabalçık Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesi, tarafından üzüm festivalinin bir yenisi gerçekleşti. Karabalçık Mahallesi'nde üreticiler tarafından yetiştirilen birbirinden lezzetli çeşit çeşit üzümler dereceye girmek için yarıştı. Alphonse, Red Globe, Ata Sarısı ve İtalyan, cinsinde üzümlerin ayrı ayrı kategorilerde yarıştığı festivalde birinciye 7 bin lira, ikinciye 5 bin lira üçüncüye ise 3 bin lira para ödülü verildi. Karabalçık Mahallesi'nde bu yıl 11'incisi düzenlenen üzüm festivalinde kurulan oyun alanlarında çocuklar oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Osmangazi Halk Dansları Topluluğu ekipleri yaptığı gösteriler ile festivale renk katarken, Sanatçı Pınar Kömürcüoğlu, verdiği konserle festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Düzenlenen festivale Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yücel Akbulut, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir, Mücahit Yıldızhan ve Fatih Vardar, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivale katılanlar eğlence dolu bir gün geçirdi.



Türkiye'nin en kaliteli üzümleri osmangazi'de yetişiyor

Üzüm Festivalinin bu yıl 11'incisini düzenlediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, "Üzümlerimizin bereketi bol, kazancı yüksek olsun, Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli üzümleri Osmangazi İlçesi sınırları içinde yetişiyor. Osmangazi Belediyesi, olarak düzenlediğimiz festivallerle ürünlerimize değer katmaya çalışıyoruz" dedi.

Özveriyle bağlarını işleyen çiftçilerimize gönülden teşekkür ettiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yücel Akbulut, "Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, olmak üzere bu güzel etkinliği düzenleyen katkı sağlayan tüm kurum ve gönüllülere tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.