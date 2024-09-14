Sanal anjiyo ile kalp damarlarının görüntülerinin kısa sürede alındığını ve sonuçların hızla değerlendirildiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, “Damar tıkanıklıklarını ve plak oluşumunu yüksek çözünürlükte ve ayrıntılı şekilde tespit eden sanal anjiyo, günümüzde kalp krizi riskini değerlendirmede önemli bir araçtır. Sanal anjiyoda hastadaki olması muhtemel kalp krizi riski, erken aşamada anlaşılabilir” dedi.

İnvaziv olmayan, hızlı ve güvenilir yöntemlerden bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ile kalp sağlığını korumanın ve olması muhtemel riskleri en erken aşamada tespit edebilmenin mümkün olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, modern tıbbın sunduğu ileri teknoloji görüntüleme yöntemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Kalp damarlarının durumunu ayrıntılı inceleme imkanı veriyor”

Göğüs ağrısı olan hastalar için en son teknolojiyle geliştirilen BT anjiyografi yönteminin, kalp damarlarının durumunu yüksek çözünürlükte ve ayrıntılı olarak inceleme imkanı sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, BT teknolojisi ile gerçekleştirilen bu işlemin klasik anjiyografiye göre çok daha konforlu ve hızlı olduğunu ifade etti.

“Görüntüler kısa sürede alınıp değerlendiriliyor”

Koroner BT Anjiyografinin (Koroner Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi), kalp damarlarının durumunu değerlendirmek için kullanılan non-invaziv bir görüntüleme yöntemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, “Koroner BT Anjiyo, kalp damarlarının görsel değerlendirilmesini sağlamaktadır. Yöntem girişimsel olmadığı için şüpheli durumlarda kolayca uygulanabilen ve gerçekten koroner anjiyo ihtiyacı olup olmadığını gösteren bir yöntemdir. Hastalarımızın kalp damarlarının net bir şekilde değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu sayede hasta için güvenli bir prosedürdür. Kalp damarlarını yüksek çözünürlükte görüntülemek için X-ışınları ve kontrast madde kullanılır. Görüntüler kısa sürede alınır ve sonuçlar hızla değerlendirilir. Damar tıkanıklıklarını ve plak oluşumunu tespit ederek, kalp krizi riskini değerlendirmede önemli bir araçtır. Belirtilerin KAH (koroner arter hastalığı) ile ilişkili olup olmadığını tanısını doğrulamak için kullanılır. Daha önce bypass veya stent takılmış hastaların durumunu izlemek için de uygundur" ifadelerine yer verdi.

Koroner BT Anjiyografinin avantajlar

Prof. Dr. Ali Cemal Sağ; Koroner BT Anjiyonun avantajları hakkında şunları söyledi:

“İşlem sırasında hasta genellikle ağrı hissetmez ve işlem hızlıdır. Klasik anjiyografiye göre daha az invazivdir. Kalp damarlarındaki sorunları erken dönemde tespit ederek, tedaviye erken başlama olanağı sağlar. Bu yöntem, özellikle koroner arter hastalığı riski taşıyan veya şüpheli durumlarda olan hastalar için ideal bir tanı aracıdır. Medical Park Ordu Hastanemizde sunmaya başladığımız Koroner BT anjiyografi hizmetimizin hastalarımıza büyük bir değer katacağına eminim.”