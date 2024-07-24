Kalp hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisinde büyük bir adım olan kardiyolojik görüntüleme yöntemleri, kalp sağlığını korumada kritik bir rol oynuyor. Kardiyolojik görüntüleme, kalbin yapısal ve fonksiyonel durumunu değerlendirmeye yardımcı olan çeşitli teknolojileri içeriyor.

Kardiyolojik görüntülemenin, kalp ve damar sisteminin yapısını ve işlevini incelemek için kullanılan tıbbi görüntüleme tekniklerini kapsadığını ifade eden Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ekinözü, “Bu yöntemler, doktorların kalp hastalıklarını erken teşhis etmelerine ve uygun tedavi planlarını belirlemelerine yardımcı olur. Ekokardiyografi (EKO) kalbin ultrason kullanılarak incelenmesini sağlar. Kalp kapakları ve kalp odacıklarının detaylı görüntülerini sunar. Elektrokardiyografi (EKG) kalbin elektriksel aktivitesini ölçer ve kalp ritmindeki anormallikleri tespit eder. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ise yüksek çözünürlüklü kalp görüntüleri sağlayarak kalp kası ve çevresindeki dokuların detaylı incelenmesini sağlar. Bilgisayarlı Tomografi (BT) Anjiyografi damarların detaylı görüntülerini elde ederek tıkanıklık ve daralmaları tespit ederken Nükleer Kardiyoloji radyoaktif maddeler kullanarak kalp kan akışı ve fonksiyonlarını değerlendirir. Radyoaktif madde kullanarak hastanın kalp krizi geçirmeden kalp krizi teşhisi erken tespit edilebilmektedir” dedi.

Kardiyolojik görüntülemenin önemini ifade eden Dr. İsmail Ekinözü, “Kalp krizi riskini belirlemek, kalp hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi için hayati önem taşır. Bu yöntemler sayesinde, doktorlar kalp hastalıklarını daha iyi anlayabilir ve hastaların yaşam kalitesini artırabilirler. Kardiyolojik görüntüleme, kalp hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisinde devrim niteliğinde bir rol oynar. Gelişen teknoloji ile birlikte, bu görüntüleme yöntemleri daha erişilebilir ve etkili hale gelmektedir. Kalp sağlığınızı korumak ve olası riskleri önceden belirlemek için düzenli kardiyolojik kontrollerinizi ihmal etmeyin” diye konuştu.