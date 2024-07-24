

Sanayi sahasında saat 20.30 da ilk antrenmanına çıkan Kafkassporlu oyuncular için kurban kesildi.

Burada bir konuşma yapan Kafkasspor Başkanı Sabahattin Ordu, "Yeni sezon yeni hedefler. Hepiniz yetenekli genç oyuncularını.

Kazasız belasız güzel bir sezon geçerilem. Aile gibi kenetlenelim. Hedefimize ulaşalım" dedi.

Kafkasspor yöneticisi Şenol Peker, "Arkadaşlar hepinize hayırlı olsun, hoşgeldiniz. Yeni sezon kaza bela sakatlık olmadan, vurduğunuz gol olsun. Bu formanın hakkını terini akıtın, biz başka birşey istemiyoruz. Hepinize hayırlı olsun" dedi.



Kafkasspor teknik direktörü Hüseyin Yoğurtçu, "Yeni sezon, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hiçte yabancı olmadığım bir camia. Çokta mutlu ve huzurlu ilerleyeceğim. Kafkasspor başarılara alışmış bir klüp, geçmişinden beri. İlk senede benimle çalıştılar. Final ve daha sonra şampiyonluk yaşayan geçtiğimiz senesinde de 3. ligde oynamış bir camia. Tekrardan bu hedeflerin üzerine çıkmaya çalıştık. İnce ve titiz çalışmalar neticesindede gayette genç dinamik tutkulu coşkulu bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Umut ediyoruz ki sene sonunda istediğimiz bir hedefimiz var. Oraya doğruda emin adımlarla ilerleriz. Şimdiden camiamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.