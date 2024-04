Kamil Koç Turizm tarafından 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle yolculuk yapmak için terminale gelen çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşatıldı. Dudullu Otobüs Terminali’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenlenirken, terminaldeki çocuklara hediyeler ve yiyecek dağıtıldı.

Kamil Koç Turizm Dudullu Terminali’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği düzenlendi. Yolculuk yapmak için aileleri ile terminale gelen çocuklar, palyaço eşliğinde çeşitli karakterler seçti, yüzlerini boyatarak mutlu anın tadını çıkarttı. Müzik ziyafetinin yanı sıra pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlarla hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz anlar yaşadı.

Kamil Koç Kurumsal İletişim Sorumlusu Sinan Yaman, "23 Nisan’ı minik yol arkadaşlarımızla Dudullu Terminalinde kutluyoruz her sene olduğu gibi. Ayrıca Türkiye’nin birçok terminalinde bilet satış noktalarımızda minik yol arkadaşlarımıza minik hediyelerimiz oldu. Bu sene de popcorn, pamuk şeker, palyaçoyla yüz boyama etkinliklerimiz, mini konserler, çocuk şarkıları, Atatürk şarkılarının çaldığı mini bir konser verdik. Umarım her sene bu şekilde coşkuyla kutlarız. Kamil Koç olarak mutluyuz. Önce bir şaşırıyorlar. Hiç beklemedikleri bir organizasyon oluyor çünkü. Sonra yavaş yavaş çocuklarının alışması ile birlikte adapte oluyorlar. Mutlu ayrılıyorlar. Onların mutlu ayrıldığını görmek bizi de çok mutlu ediyor. Her sene dediğim gibi devam edeceğiz" dedi.