CHP İlçe Başkanı Sayın Zemci Şahin’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı yayınladı. Şahin "Bütün milli bayramlarımız ülkemiz,milletimiz açısından büyük önem taşıyan özel günlerdir.Bütün milli bayramlarımız milletimizin her taşına akıttığı kan ve göz yaşıyla hasıl bulmuş varoluşumuzu ifade eden çok değerli günlerdir.Bizlerin birkaç manalı söz ve anmayla geçirdiğimiz bu özel günlerde,atalarımızın asla bedeli ödenemeyecek büyük emekleri vardır.Bugün bir bayrak altında bütün bir ülke olarak yaşamamızda emekleri geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet ve şükranlarımızı sunuyoruz.Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104. yılı,Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin teminatı güzel çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi