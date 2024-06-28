Türkiye’nin seyahat sektöründeki önde gelen firmalarından Kâmil Koç, Brandverse Awards’ta sosyal medyanın ‘En’lerinin seçildiği SocialBrands Veri Analitiği, Karayolları Ulaşım kategorisinde ‘Gümüş’ ödülün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen Brandverse Awards’ta, 2024 yılının kazanan markaları belli oldu. Deloitte Türkiye’nin uzmanlığı ile markaların sosyal medya performanslarının istatiksel olarak sosyal medya marka endeksine göre incelendiği SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde şirketlerin 1 Nisan 2023 – 1 Nisan 2024 döneminde dijitalde yaptıkları tüm kampanya ve iletişim faaliyetleri ele alındı.

Türkiye seyahat sektörünün önde gelen firmalarından Kâmil Koç da sosyal medya alanındaki önemli çalışmalarıyla SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde geçen yılın ardından bu yılda da sosyal medyanın ‘En’leri arasında yer aldı. Şirket, önemli sosyal medya yönetimiyle Brandverse Awards Karayolları Ulaşım kategorisinde ‘Gümüş’ ödülün sahibi oldu. 8 ayrı kategoride başarıya ulaşan markalar, 24 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen özel bir törenle ödüllerini aldı.

“Dijital uygulamalarımızla yolculuğu keyfe dönüştürüyoruz”

Kâmil Koç Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Sarıgül Işık, dijitalde yenilikleriyle sektöre öncülük ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Değişen dünyayla birlikte seyahat sektöründe de tüketici davranışları önemli bir değişim gösteriyor. Bugün artık konfor kadar iletişim araçlarının kullanımı ve bu alanda sunulan imkanlar yolcular için önemli bir tercih sebebi oluyor. Şirket olarak biz de bir taraftan en son teknolojiye sahip çevre dostu otobüslerle yolcularımıza konforlu bir seyahat sunarken, diğer yandan da seyahatlerinin özel anlara dönüşmesine yönelik uygulamaları hayata geçiriyoruz. Özellikle dijital yeniliklerimizle seyahatlerini eşsiz bir deneyime dönüştürmek için çalışıyoruz. Son olarak geçen yıl Kâmil Koç Multimedya uygulamamızı yol arkadaşlarımızın hizmetine sunduk. Çok olumlu geri dönüşler aldığımız bu uygulamayla yol arkadaşlarımıza eğlenceyi kişiselleştirme fırsatı sağladık. Yolcularımız cep telefonlarına indirdikleri uygulama ile haberden belgesele, müzikten spora seyahatleri boyunca diledikleri yayını kendilerine göre özelleştirip, kesintisiz bir şekilde izleyebilme imkanına sahip oldular. Bunun yanında iletişim araçlarını da efektif şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Özellikle sosyal medya araçlarını aktif bir şekilde kullanarak, yolcularımızla etkin bir iletişim sağlıyoruz. Markamızla ilgili haber ve duyuruların yanı sıra yeniliklerimizi, güzergahlarımızdaki güzellikleri de bu kanallar aracılığıyla yol arkadaşlarımızla paylaşıyor, onları da bu güzelliklerin parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu kanallar üzerinde bize ulaşan görüş, öneri ve istekleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturarak, yolcularımıza en iyiyi sunmaya gayret ediyoruz. Sağladığımız bu online iletişim sayesinde yol arkadaşlarımızla aramızda çok güçlü bir bağ oluşturmuş durumdayız. Yolcularımızın marka sadakatine de pozitif katkı yapan tüm bu çalışmalar sayesinde bugün ülkemizin en çok tercih edilen markası olmanın gururunu yaşıyoruz. Yol arkadaşlarımızı da ekosistemimizin içine kattığımız bu güçlü iletişim stratejimizin bugün ödülle taçlandırılmasından da çok mutluyuz.”