Wobilimoda Mobilya AVM, yazın gelmesiyle birlikte başlattığı düğün paketi fırsat ürünleri kampanyasına büyük ilgi görüyor. Konu hakkında açıklama yapan Wobilimoda Mobilya AVM Genel Müdürü Sedat Beşiktepe, "Avantajlı düğün paketleri kampanyamız devam ediyor. Ulusal çapta yaptığımız reklamların dönüşlerini almaya başladık. Ünlü isimlerin de gelip 124 mağazamızı gezip mobilya baktıklarına şahit olduk," dedi.

Wobilimoda Mobilya AVM'nin geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları, yeni evlenecek çiftler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yaz kampanyası süresince düğün paketlerinde sunduğu avantajlarla dikkat çeken AVM, müşterilerine kaliteli ve şık mobilya seçenekleri sunmayı hedefliyor.